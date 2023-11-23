Фитнес-тренер из Одессы оказался драг-дилером экстази из Европы

Оперативные сотрудники Одесского пограничного отряда совместно с другими правоохранителями разоблачили жителя Одессы, наладившего канал контрабанды экстази из стран Евросоюза.

По сообщению Госпогранслужбы, мужчина, 1985 года рождения, осознавая все риски своего «бизнеса», соблюдал чёткие меры конспирации. Злоумышленник заказывал психотропные вещества из Германии через Интернет. Чтобы избежать уголовного преследования правоохранителей, он под видом заграничных посылок «техники из Европы» перемещал таблетки MDMA/Ecstasy. «Товар» скрывали в компьютерной технике.

«Посылки с психотропными таблетками попадали в Одессу по сети логистической компании. Наркодилер, работая фитнес-тренером в спортклубе, сбывал экстази исключительно узкому кругу знакомых, являвшихся его постоянными клиентами», — говорится в сообщении.

Пограничники задержали преступника с поличным во время получения очередной почтовой отправки с «товаром». В общей сложности, правоохранители обнаружили в посылке 500 таблеток экстази.

В настоящее время дилер задержан.

Спецоперацию по разоблачению канала контрабанды психотропов проводили пограничники Одесского отряда совместно с сотрудниками регионального центра оперативного документирования и главного управления «Д» СБУ, управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Львовской таможни, главного следственного управления СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генеральной прокуроры Украины.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трёх участников организованной преступной группы по факту незаконного оборота психотропных веществ и прекурсоров.

Фото и видео: Госпогранслужба

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