В Одессе будут судить 3-х участников наркогруппировки за сбыт психотропов

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трёх участников организованной преступной группы по факту незаконного оборота психотропных веществ и прекурсоров.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что житель одного из временно оккупированных городов в Донецкой области организовал преступную группу, координировал действия соучастников, определял их роли и функции, обеспечивал поступление оптовых партий психотропных веществ PVP, вёл финансовую бухгалтерию и распределял доход между фигурантами.

«Другие участники группы принимали заказы через Теlegram-магазины и сбывали товар путём так называемых закладок на территории Одессы и области. Фасовали психотропы на специально арендованных складских помещениях в Пересыпском районе Одессы. Для удобства дельцы определили стандарт размера фасовки «закладок» в виде зип-пакетов, обмотанных бумагой весом 0,5 г, 1 г, 1,5 г, 2 г и 2,5 г, в зависимости от заказов наркозависимых лиц, в исключительных случаях – фасовка в более крупных размерах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства покупатели перечисляли на банковские карты и через небанковских операторов платёжных и финансовых сервисов.

В ходе обысков правоохранители изъяли около 263 г особо опасных психотропных веществ (PVP), 53 л химического вещества для изготовления психотропов, 180 растений конопли, а также ZIP-пакеты, электронные весы, мобильные телефоны и банковские карты.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года одесским судом четверо граждан Государства Израиль признаны виновными и осуждены за контрабанду наркотических средств.

Фото: Одесская облпрокуратура

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