Одесский район присоединился к Европейской ассоциации местной демократии

В Одессе в партнёрстве с органами местного самоуправления Украины и стран-членов ЕС для поддержки реконструкции и развития местных общин Одесского района открыто местное представительство организации «Европейская ассоциация местной демократии» — ALDA.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Уверен, Агентство местной демократии предоставит возможность гражданам активно принимать участие в принятии решений, влияющих на их жизнь. Это будет способствовать сближению власти и общин, улучшит связь и взаимопонимание» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сказал президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марк Кулз, «открытие Агентства местной демократии в Одессе свидетельствует о сильной воле украинского народа и местных деятелей, а также об обязательствах поддерживать демократические ценности перед лицом жестокой агрессивной войны России против ваших территорий».

Генеральный секретарь ALDA Антонелла Вальморбида подчеркнула, что филиал LDA Odesa создаётся как инструмент поддержки развития долгосрочного сотрудничества и реализации проектов сотрудничества между партнёрами из Украины и ЕС.

«Всё, что мы делаем эти месяцы и годы – это для того, чтобы поддержать европейские и демократические стремления. Мы верим, как и вы, в вашу Победу», — сказала г-жа Вальморбида.

Отмечается, что Одесский районный совет стал первым советом в стране, вступившим в Европейскую ассоциацию местной демократии.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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