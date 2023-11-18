В Чёрном море подорвалось на мине судно с зерном, шедшее из порта «Южный»

Торговое судно, перевозившее зерно, получило лёгкие повреждения у украинских берегов, вероятно, наткнувшись на плавучую морскую мину.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на морских специалистов и источник в украинском правительстве, пишет Укринформ.
Четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, шёл из порта «Южный», когда в четверг получил повреждения в открытом море.
Отиечается, что судно направлялось в румынский порт Констанца, согласно данным MarineTraffic, занимающейся отслеживанием судов и морской аналитикой.
Владельцем судна является греческая компания Seagate Navigation.
Одесса News информировала, что балкер Kmax Ruler, в который попала в одном из портов Большой Одессы российская ракета 8 ноября, вышел в обратный рейс.
Фото иллюстративное
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