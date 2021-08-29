Судно Sea Bird с 7 тысячами тонн украинской пшеницы затонуло у берегов Греции

Судно Sea Bird, следовавшее из Украины в Тунис с семью тысячами тонн пшеницы на борту, затонуло в юго-западной части Эгейского моря, недалеко от греческого полуострова Пелопоннес.

Кораблекрушение произошло в ночь с пятницы на субботу. Последний сигнал бедствия моряки с Sea Bird подали примерно в 20 минут первого, пишет Fleetmon.

Вероятной причиной инцидента сначала называли столкновение с грузовым судном Haya. Однако позже сообщили, что корпус сухогруза был пробит после удара о камни небольшого островка Карави.

Отмечаетcя, что всем 16 находящимся на борту морякам удалось выжить. Все они — граждане Сирии. Их подобрало спасательное судно греческой береговой охраны. Состояние моряков оценивается как хорошее.

Правительство Греции отправило к месту аварии три катера по борьбе с загрязнением, чтобы проверить, не вытекло ли в море горючее. С этой же целью вылетел самолёт ВМС Греции.

Судя по данным сайта Vesselfinder.com, судно вышло из Бердянска.

Кстати. Sea Bird — сухогрузное судно под флагом Того, построено в 1985 году. Дедвейт — 7 650 тонн.

Как сообщала Одесса News, у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту.

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