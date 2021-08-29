От Эдессы до Одессы 29 августа празднуют Ореховый Спас

29 августа православные отмечают Ореховый Спас.

Это третий Спас, который отмечают сразу после праздника Успения Богородицы.

В народе его зовут Ореховым Спасом, или Спасом Нерукотворным. Этот праздник имеет название Перенесение из сирийского города Эдессы в Константинополь нерукотворной иконы Господа Иисуса Христа. События, которые легли в его основу, произошли в 944 году.

Во время проповеди Иисуса в Эдессе, где правил царь Авгар, он, больной проказой, уверовал в чудеса, которые осуществляет Христос, и написал письмо своему живописцу Ананию, чтобы тот нарисовал ему Иисуса. Однако, художнику никак это не удавалось. Тогда Спаситель сам позвал Анания и попросил принести ему полотно. Христос умыл лицо и вытер его этим полотном. И тогда на нём отпечатался Его облик. Когда Авгар принял эту святыню, согласно библейской легенде, он чудесным образом исцелился от проказы.

По народным приметам, в этот день нельзя бездельничать — нужно делать запасы на зиму. Нельзя отказывать нищим в еде, а также ходить в лес без оберега, поскольку именно в этот день там можно встретить нечистую силу.

На Ореховый Спас люди идут в церковь, чтобы освятить лесные и грецкие орехи. Сделали сегодня это и некоторые одесситы.

Как сообщала Одесса News, в августе православные отмечают три церковных Спаса: медовый или маковый (14 августа), яблочный (19 августа) и ореховый (29 августа).

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