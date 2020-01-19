В Одессе с ночи стали отмечать один из главных религиозных праздников — Крещение

Сегодня Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа или, как говорят в народе, Крещение, Иордан.

Праздник принадлежит к числу двунадесятых, то есть главных церковных праздников, и им завершается рождественско-новогодний цикл. Событие посвящено крещению в водах реки Иордан Иисуса Христа, которое совершил пророк Иоанн Креститель.

Учитывая это, все ключевые обряды на Крещение были связаны с водой. Утром обязательно шли в церковь, где после праздничного богослужения происходило торжественное освящение воды, которое называли великим. По традиции, воду освящали под открытым небом, на берегах водоёмов: рек, озёр, морей. На льду вырубали прорубь в виде большого креста, куда священник погружал крест. Сразу после освящения воду пили и умывались ею. Была известна традиция купаться в водоёме, в котором только что освятили воду.

Семь дней подряд Богоявленской водой надо было смазывать уши — «чтобы хорошо слышали», глаза — «чтобы хорошо видели» и лоб — «чтобы мудрой была голова». Освящённую на Крещение воду считали своеобразной панацеей от многих недугов; ею также освящали здания, животных, зерно…

С этим праздником связаны такие приметы: «на Крещение день тёплый — будет хлеб тёмный», «во время освящения воды идёт снег – будут хорошо роиться пчёлы и колоситься хлеба».

В ночь с 18 на 19 января архиепископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии, на пляже «Золотой берег» (16 ст. Большого Фонтана) совершил чин Великого освящения воды, сообщает Православная Одесса.

Сразу после освящения владыка Диодор окропил всех святой водой и благословил на крещенское купание в Чёрном море.

Это мероприятие прошло при поддержке Киевской райгосадминистрации, которые создали благоприятные условия для совершения богослужения и помогли обеспечить дежурство на берегу моря бригад спасателей-водолазов, «Скорой помощи», сотрудников ГСЧС и органов правопорядка.

Все, кто купался в море, могли переодеться в теплых палатках. Всем желающим был предложен горячий чай из полевой кухни.



Фото: Православная Одесса