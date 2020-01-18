Правоохранители заверили, что обеспечат порядок в Одессе на Крещение

Правоохранители Одесской области готовы обеспечить правопорядок во время Крещенских мероприятий.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области.

«В ночь с 18 на 19 января в регионе запланированы праздничные службы в 82-х культовых сооружениях и крещенские купания в 64-х местах. По прогнозам, участие в массовых мероприятиях примут около 25 000 граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью недопущения нарушений общественного порядка и обеспечения безопасности людей в тесном взаимодействии будут работать более полутысячи полицейских и нацгвардейцев. В усиленном режиме они будут дежурить возле храмов во время богослужений и в местах массовых крещенских купаний, которые в Одессе будут проходить на пляжах «Золотой Берег» (16 ст. Б. Фонтана), «Ланжерон» и «Лузановка».