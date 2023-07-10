Турция готова применять ВМС для охраны судов, следующих «зерновым коридором»

В Турции заявляют о готовности применять военно-морские силы для охраны судов, которые будут следовать «зерновым коридором».

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга в Медиацентре Украина.

По словам Марчука, фактически работа «зернового коридора» заблокирована с конца июня 2023 года, когда была остановлена регистрация судов на вход в морские порты Украины.

«С конца июня у нас есть де-факто остановка работы «коридора». Заблокирована возможность регистрации судов на вход из Босфора на территорию Украины», — сказал он.

Марчук отметил, что с конца июня в украинских морпортах загружают только те суда, которые прошли регистрацию до этого.

Эксперт добавил, что в настоящее время продолжаются переговоры о продолжении работы «зернового коридора» после 18 июля 2023 года. Однако, по мнению Марчука, полноценно «коридор» не будет работать ни в июле, ни в августе.

По словам заместителя главы ВАР, действие «зернового соглашения» будет продолжено, даже если Россия заявит о своем выходе из него. Украинское правительство уже выделило 20 млрд грн на страхование рисков для судов, перевозящих украинскую агропродукцию в рамках «зернового соглашения».

Как сообщала Одесса News, Украина, Организация Объединённых Наций и Турция 18 марта 2023 года договорились о продолжении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Чёрное море». Действие соглашения было продлено на 120 дней, однако россияне заявляли, что соглашение будет действовать до 18 мая 2023 года.

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков 17 мая сообщил, что соглашение будет действовать до 18 июля 2023 года.

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