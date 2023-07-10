Что показал мониторинг морской и питьевой воды в Одессе состоянием на 10 июля

По информации ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины», из отобранных 2-х проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2-х проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс», питьевая вода отвечает ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком».

В отобранных 5 июля из точки в г. Одессе (морской порт, причал №2) проб морской воды выделены холеровидные вибрионы НАГ 1 группы Хейберга (выделенные холероподобные НАГ вибрионы не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями).

Хотя на прошлой неделе периодически наблюдалось улучшение качества проб морской воды по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям, но тенденция улучшения носит краткосрочный характер.

Результаты изменяются в зависимости от погодных условий (температура, направление ветра), из-за которых с морского дна может подниматься осадок, а также попадать новые засоренные водные массы со стороны устья реки Днепр.

До сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, в связи с чем сохраняется опасность для населения посещения мест массового отдыха на побережье и купания в Чёрном море.

В настоящее время на территории города Одессы действует запрет на купание в море, отлов и употребление свежей морской рыбы, других морских водных биоресурсов, а также рыбы сомнительного происхождения.

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