4 октября часть жителей Одессы останется без воды из-за проведения аварийных работ

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода дома некоторых одесситов 4 октября будут отключены от водоснабжения.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Подача воды с 09:00 до 23:30 будет прекращена, в частности, потребителям, проживающим на таких улицах города: Керченская, 188, Владислава Бувалкина (Генерала Бочарова), 31-41, Крымская, 72-84, Академика Заболотного, 28-52, Семёна Палия, 98-100.

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