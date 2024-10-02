MenuМеню


  1. Домой
  2. Анонсы
  3. 4 октября часть жителей Одессы останется без воды из-за проведения аварийных работ

4 октября часть жителей Одессы останется без воды из-за проведения аварийных работ

-воды1.jpg

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода дома некоторых одесситов 4 октября будут отключены от водоснабжения.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Подача воды с 09:00 до 23:30 будет прекращена, в частности, потребителям, проживающим на таких улицах города: Керченская, 188, Владислава Бувалкина (Генерала Бочарова), 31-41, Крымская, 72-84, Академика Заболотного, 28-52, Семёна Палия, 98-100.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy

Просмотров: 144

Смотрите также...

scroll to top