Кому в Одессе придётся срочно запастись водой

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода некоторым жителям Одессы отключат водоснабжение.

Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что 10 сентября с 09:00 до 23:50 будет прекращена подача воды потребителям улиц Семёна Палия, 123-129, Высоцкого, 2-20, Академика Сахарова, 42 , а с 09:00 10 сентября до 03:00 11 сентября будет прекращена подача воды потребителям улиц Люстдорфская дорога, 119-127, Сергея Шелухина (бывшая А. Невского), Черниговская, Харьковская, Шишкина, 1-3 пер. Юннатов, 1-4, пер. Тимирязева, 1-4, пер. Шишкина, 1-3, пер. Китобойный.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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