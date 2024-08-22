22 августа часть жителей Одессы останется без света из-за проведения аварийных работ

Часть одесситов 22 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: 2-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я линии на жилом массиве, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская, Балтская дорога, 28, Большая Садовая, Высоцкого, 1,5,5/1, 7, 9,11 ,11а, Викадера и Ларсена (Восьмого марта), Державина, 3, 2, 2-я, 11, 13, 15, 17, 164, Донецкая, Жевахова, 3/а-9, 11, 11/корп.1, 13 , 4, 4а, 8, 12, Жевахова гора, 22, 30, 81, Капитана Кузнецова, Карышковского, Керченская, Кишинёвская, Локомотивная, 1,1а, 7, 9, 15, 17, 21, Котлеевская (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20, Малая Садовая, Николаевская дорога, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263а, Чайковая (Молодогвардейская), Южная дорога, Рыночная, 7, Мариупольская (Ростовская), Семёна Палия, 109, 111, пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7 -й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,8 -й пер. Балтский, пер. 1-й Керченский, 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 0, пер. Векслера, 1, Квантовый переулок (пер. Державина), просп. Добровольского, 52. Работы до 19:00.

Южные РЭС: Симоненко, 1, 11а, Варненская, 12/корп. 2, 3, 4, 14/корп.2, 3, Космонавтов 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Французский бульвар, 11а, 26/1, 34/Б, 26/корп.2, Базарная, 45, Василия Жуковского, 11, 13, 17, Василия Стуса, 15-20, Вице-Адмирала Азарова, 6 — 14 (парные), Еврейская, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 13, 24, Канатная, 101а, в, 101/корп.2, Карантинная, 14, Европейская (Екатерининская), 55, Литовская, Онежская, 36-50 (парные), 54, Осипова, 3 — 11, 19, Пироговская, 7/9, Польская, 17, 19, 21, Пушкинская 25, 27, 29, 31, 38/40, Ришельевская, 21, 35 — 4 5-я, Троицкая, 8, 8а, 12, 32, 33, Урицкого, 9, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а. Работы до 00:00 23 августа.

Успенская, 24, 26, 32, 34, 42,44 48, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 67/корп.69, Ясна, 11, пер. Матросов, 1, 1/6, 1б, 3, 4, 5. Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

Миру нужно активизировать беспрецедентные усилия для помощи Украине в энергетическом секторе во избежание гуманитарной катастрофы, — заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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