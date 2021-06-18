Кому в Одессе в субботу, 19 июня, отключат свет

19 июня в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

2-я Суворовская улица, 7, 15, 15а, 6, 8, 11, 13, 13а, 18, 22, с 08:00 по 18:00

Андреевского улица, 10/12, с 08:00 по 18:00

Атамана Головатого улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 73А, 73б, 64в, 65, 25/27, 43б, 64а, 135а, 135Б, 135В, 64б, 66, 68, 73, 75, 77, 79, 81, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 103, 137, 139, 141, 143, 145, с 08:00 по 18:00

Атамана Чепиги, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 33, 35, 48, 50, 52, 83, 104, с 08:00 по 18:00

Базарная улица, 70, с 09:00 по 19:00

Балковская улица, 50, 52, 69, 73, 79, 71/73, 81, 89а, 83, 87, 93, 95, с 09:00 по 19:00

Градоначальницкая улица, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47Б, 45а, 45Б, 47 а, 44, 47, 49, с 09:00 по 19:00

Дидрихсона улица, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 29, с 09:00 по 19:00

Дюковская улица, 4, с 09:00 по 19:00

Косвенная улица, 1, 3, 4, 6, 12А, 14, 16, 20, 22, 22Б, с 09:00 по 19:00

Наливная, 1, 4, 4А, С 08:00 по 18:00

Николая Гефта улица, 21, 44, с 08:00 по 18:00

переулок Павла Кравцова, 2, с 08:00 по 18:00

Поперечный переулок, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, с 09:00 по 19:00

Разумовская улица, 58, 60, с 09:00 по 19:00

Раскидайловская улица, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 40а, 56А, 51а, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 63, 65, с 09:00 по 19:00

спуск Степана Олейника, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, с 09:00 по 19:00

Средняя улица, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, с 09:00 по 13:00

Церковная улица, 3, 8, с 08:00 по 18:00

Черноморского Казачества улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 56, 58, 59, 51-53, 123Б, 123а, 123/1, 107/109, 79/81, 61, 63, 64, 65, 67, 71, 73, 75, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, с 08:00 по 18:00.

Как сообщала Одесса News, грозы, залповые ливнм и сильный штормовой ветер в последние дни стали причиной обрывов линий электропередач в Одессе.

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