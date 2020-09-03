Кому в Одессе 4 сентября отключат свет и воду

4 сентября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».

В частности, в этот день водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 19:30 потребителям следующих улиц города:

— просп. Шевченко, 6-10/10,

— Шампанский пер.,

— ул. Армейская, 13-17 и 10-18,

— ул. Маршала Говорова, 7-15 и 10-18.



В связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат 4 сентября электроэнергию.