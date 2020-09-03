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Кому в Одессе 4 сентября отключат свет и воду

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4 сентября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».

В частности, в этот день водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 19:30 потребителям следующих улиц города:

— просп. Шевченко, 6-10/10,
— Шампанский пер.,
— ул. Армейская, 13-17 и 10-18,
— ул. Маршала Говорова, 7-15 и 10-18.

В связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат 4 сентября электроэнергию.

 Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Балковская:  30Б, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 36гар 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Бочарова Генерала:  9 8:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Бунина:  27, 28, 29, 33 9:00
4 сентября		 18:00
4 сентября		 Заплан.
Военный спуск:  1, 3, 6, 8, 14, 18 9:00
4 сентября		 18:00
4 сентября		 Заплан.
Воронежская:  16 8:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Героев Обороны Одессы:  52, 52А, 54 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Греческая:  33, 35 9:00
4 сентября		 18:00
4 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 13 8:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Дворянская:  28, 30, 31, 33 9:00
4 сентября		 18:00
4 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 109А, 111, 123, 125, 127, 129, 131 8:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Екатерининская площадь:  4а, 6, 6/8, 8 9:00
4 сентября		 18:00
4 сентября		 Заплан.
Екатерининская:  24, 26 9:00
4 сентября		 18:00
4 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  22, 24, 60, 62, 64 8:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Заболотного Академика:  1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 8:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Ильфа и Петрова:  2, 4, 4/1 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Княжеская:  2, 4, 5, 9, 10, 11 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Королёва Академика:  14, 22, 28, 30, 32, 34, 42, 44, 48/1 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Костанди:  187, 187/1, 189 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Космонавтов:  64 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Красный переулок:  7А, 7Б, 9, 11 9:00
4 сентября		 18:00
4 сентября		 Заплан.
Курская:  153, 167, 167б 8:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Левитана:  101, 101А, 101г, 119, 119а, 121 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
32-я Линия (посёлок Котовского):  1, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16-1, 16А 8:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
33-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3 8:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 10-я Линия:  16, 18, 20, 22, 22А, 22Б 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 11-я Линия:  15, 17, 17А, 19, 21, 23, 30А, 32, 34, 36, 38 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Малая Арнаутская:  9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Маршала Жукова:  13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 75 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Матросская:  2 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Маяковского переулок:  3, 5, 7, 9 9:00
4 сентября		 18:00
4 сентября		 Заплан.
Мичурина:  19, 19а 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Нежинская:  40, 42 9:00
4 сентября		 18:00
4 сентября		 Заплан.
Новосельского:  64а, 64б, 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80 9:00
4 сентября		 18:00
4 сентября		 Заплан.
Новосельского:  1, 8, 10, 12 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Новая:  3, 5, 5а, 6, 7, 7А, 8 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Пастера:  58, 60, 62, 64 9:00
4 сентября		 18:00
4 сентября		 Заплан.
Педагогическая:  2, 5, 7 9:00
4 сентября		 19:00
4 сентября		 Заплан.
Педагогический переулок:  5, 5А 9:00
4 сентября		 19:00
4 сентября		 Заплан.
Преображенская:  15, 17, 21, 24, 28, 30 9:00
4 сентября		 18:00
4 сентября		 Заплан.
Северный переулок:  3, 4а, 8, 10, 12 9:00
4 сентября		 19:00
4 сентября		 Заплан.
Тепличная:  3б, 4А, 6 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.
Тополевая (Приморский район):  1, 3, 5, 7, 9, 15, 17 9:00
4 сентября		 19:00
4 сентября		 Заплан.
25-й Чапаевской Дивизии:  12, 12/2, 12/3, 14, 15а 9:00
4 сентября		 17:00
4 сентября		 Заплан.

 

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