Кому в Одессе 4 сентября отключат свет и воду

4 сентября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.
Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».
В частности, в этот день водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 19:30 потребителям следующих улиц города:
— просп. Шевченко, 6-10/10,
— Шампанский пер.,
— ул. Армейская, 13-17 и 10-18,
— ул. Маршала Говорова, 7-15 и 10-18.
В связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат 4 сентября электроэнергию.
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Балковская: 30Б, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 36гар
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 9
|8:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Бунина: 27, 28, 29, 33
|9:00
4 сентября
|18:00
4 сентября
|Заплан.
|Военный спуск: 1, 3, 6, 8, 14, 18
|9:00
4 сентября
|18:00
4 сентября
|Заплан.
|Воронежская: 16
|8:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 52, 52А, 54
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Греческая: 33, 35
|9:00
4 сентября
|18:00
4 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 13
|8:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Дворянская: 28, 30, 31, 33
|9:00
4 сентября
|18:00
4 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 109А, 111, 123, 125, 127, 129, 131
|8:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Екатерининская площадь: 4а, 6, 6/8, 8
|9:00
4 сентября
|18:00
4 сентября
|Заплан.
|Екатерининская: 24, 26
|9:00
4 сентября
|18:00
4 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 22, 24, 60, 62, 64
|8:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Заболотного Академика: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
|8:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Ильфа и Петрова: 2, 4, 4/1
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Княжеская: 2, 4, 5, 9, 10, 11
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Королёва Академика: 14, 22, 28, 30, 32, 34, 42, 44, 48/1
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Костанди: 187, 187/1, 189
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Космонавтов: 64
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Красный переулок: 7А, 7Б, 9, 11
|9:00
4 сентября
|18:00
4 сентября
|Заплан.
|Курская: 153, 167, 167б
|8:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Левитана: 101, 101А, 101г, 119, 119а, 121
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|32-я Линия (посёлок Котовского): 1, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16-1, 16А
|8:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|33-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3
|8:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 10-я Линия: 16, 18, 20, 22, 22А, 22Б
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 11-я Линия: 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 30А, 32, 34, 36, 38
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Малая Арнаутская: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Маршала Жукова: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 75
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Матросская: 2
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Маяковского переулок: 3, 5, 7, 9
|9:00
4 сентября
|18:00
4 сентября
|Заплан.
|Мичурина: 19, 19а
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Нежинская: 40, 42
|9:00
4 сентября
|18:00
4 сентября
|Заплан.
|Новосельского: 64а, 64б, 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80
|9:00
4 сентября
|18:00
4 сентября
|Заплан.
|Новосельского: 1, 8, 10, 12
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Новая: 3, 5, 5а, 6, 7, 7А, 8
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Пастера: 58, 60, 62, 64
|9:00
4 сентября
|18:00
4 сентября
|Заплан.
|Педагогическая: 2, 5, 7
|9:00
4 сентября
|19:00
4 сентября
|Заплан.
|Педагогический переулок: 5, 5А
|9:00
4 сентября
|19:00
4 сентября
|Заплан.
|Преображенская: 15, 17, 21, 24, 28, 30
|9:00
4 сентября
|18:00
4 сентября
|Заплан.
|Северный переулок: 3, 4а, 8, 10, 12
|9:00
4 сентября
|19:00
4 сентября
|Заплан.
|Тепличная: 3б, 4А, 6
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.
|Тополевая (Приморский район): 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17
|9:00
4 сентября
|19:00
4 сентября
|Заплан.
|25-й Чапаевской Дивизии: 12, 12/2, 12/3, 14, 15а
|9:00
4 сентября
|17:00
4 сентября
|Заплан.