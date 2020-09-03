Мэр Одессы поздравил первого рождённого в День города ребёнка — девочку Милю

3 сентября мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил родителей девочки, которая появилась первой на свет в День рождения города.

Как сообщала Одесса News, Эмилия родилась в роддоме №1 в 01 час 05 минут.

«В Одессе сложилась прекрасная традиция – в тот роддом, в котором появился первый новорожденный в День города, мы приходим с подарками. Я искренне поздравляю также всех, кто стал родителями в День рождения Одессы. Пусть ваши детки растут здоровыми и радуют всех своими успехами», — сказал Геннадий Труханов.

Как отмечает официальный сайт города, 2 сентября в Одессе родились 32 ребёнка – 18 девочек и 14 мальчиков. Лидером по количеству принятых родов стал также родильный дом №1. Здесь в День города родились 9 девочек и 3 мальчика.

Все мамы новорожденных получили сегодня подарки.

Первый рождённый в День города мальчик появился на свет в роддоме №5 в 08 часов 10 минут.

Фото: «Одесса»