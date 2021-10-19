На минувшей неделе в Одессе родился 221 малыш

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появился на свет 221 новорожденный, что на семь детей больше, чем на предыдущей неделе. В числе новоиспеченных одесситов – одна двойня.

Об этом сообщил официальный сайт города.

«Численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные девочки – на свет появились 113 маленьких одесситок и 108 юных одесситов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество новорожденных на прошедшей неделе увидели свет в городском роддоме №7 – 61 ребёнок.

Как сообщала Одесса News, для родильного дома №5 за средства городского бюджета закуплен современный монитор пациента с функцией энцефалографии Life Scope, который позволяет обеспечивать контроль за жизненно важными показателями организма новорожденного и при малейших отклонениях в состоянии здоровья сигнализировать медперсоналу.

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