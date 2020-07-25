COVID-19: В Одессе за сутки в инфекционку попали 32 человека, одна умерла в реанимации

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу поступили 32 человека с подозрением на COVID-19.

Всего за сутки в Одессе зарегистрированы 28 новых случаев заболевания.

На утро 25 июля в Одесской области зарегистрированы 810 случаев COVID-19.

На лечении в городской инфекционной больнице находятся 117 пациентов с COVID-19. Из них 25 человек в тяжёлом состоянии, 88 — в состоянии средней тяжести, четыре пациента — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей, оба возрастом 17 лет, находятся на самоизоляции. В настоящее время на лечении находятся 40 детей с положительным тестом на COVID-19 — двое в инфекционной больнице и 38 на амбулаторном лечении.

24 июля зарегистрирован летальный случай у одесситки в возрасте 71 года с тяжёлым течением COVID-19 и тяжёлым сопутствующим заболеванием. Пациентка находилась в реанимации городской инфекционной больницы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 400 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 392 одессита.

Как сообщала Одесса News, общее количество больных в Одесской области сегодня составляет 2 846 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 97 новых случаев, умерли 2 человека.