Коронавирусные больные в Одессе обеспечены кислородом

Городские медучреждения Одессы, проводящие стационарное лечение пациентов с COVID-19, обеспечены необходимым количеством дыхательной аппаратуры, в том числе кислородными концентраторами.

Об этом сообщает официальный сайт города.

В нынешнем году для городских больниц за средства городского бюджета Одессы с учетом прогнозов по росту заболеваемости COVID-19 заблаговременно было закуплено 203 современных кислородных концентратора на общую сумму 27,1 млн гривен. До конца октября ожидается поставка ещё 44 кислородных концентраторов в городскую клиническую больницу №11.



Кроме того, за счёт других источников, в том числе благотворительных средств, получено 16 кислородных концентраторов на сумму 553 тысячи гривен.

В настоящее время в городских больницах имеется свыше 250 кислородных концентраторов для медицинской помощи пациентам с подозрением и лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Наибольшее количество аппаратов размещено в городской инфекционной больнице — 84 и в городской больнице №5 — 57 концентраторов.

Все пациенты городских стационаров Одессы, нуждающиеся в респираторной поддержке с использованием кислородных концентраторов, обеспечены этим видом лечения в полном объёме.

В опорных стационарах Одессы по COVID-19 в настоящее время имеется достаточное количество коек для госпитализации пациентов. По состоянию на 16:00 20 октября свободны 94 койки.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 21 октября в Одессе зарегистрированы 8 226 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 159 новых случаев заболевания.

По данным на 21 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 158 пациентов с COVID-19, из них 90 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 68 пациентов, из них 65 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, три пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 20 человек с подозрением на COVID-19.

18 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 39 человек — в ГКБ №10, 15 детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей, в числе которых четыре девочки и один мальчик, все в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 113 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 4 955 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 135 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено методом у 614 человек, в том числе у 25 детей и 13 медработников.

Фото: «Одесса»