В Украине на три недели ввели карантин выходного дня

11 ноября Кабинет Министров внёс изменения в постановление №641, которым ввёл карантин выходного дня.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Карантин выходного дня в Украине вводится в ближайшие выходные, 14-15 ноября, ориентировочно до 30 ноября.

«Первые выходные, когда будет введён этот карантин, наверное, будут эти выходные… То есть, с принятием постановления оно будет действовать с этих выходных и предварительно до 30 ноября», — сказал Премьер-министр Шмыгаль при обсуждении вопроса введения карантина выходного дня.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что карантин выходного дня должен быть на выходных три недели подряд, то есть речь идет о завершении карантина выходного дня в конце ноября — начале декабря.

Предполагается, что в выходные дни с 00 часов субботы до 00 часов понедельника дополнительно к ограничениям, которые предусмотрены в будние дни, будет запрещено:

деятельность заведений общественного питания — баров, ресторанов, кафе и т.п., возможна будет торговля навынос;

торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности;

работа субъектов хозяйствования в сфере бытового обслуживания.

Также в выходные не будут работать учреждения культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия, кроме субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности, кино- и видеосъёмкой.

Также правительство запрещает работу и деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Будет разрешена работа продуктовых магазинов, учреждений по оказанию финансовых услуг, деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, операторов почтовой связи, работа учреждений медицинской и ветеринарной практики, деятельность АЗС без зон питания и СТО.

Кроме этого, предусмотрено выделить отдельное время для приоритетного обслуживания с 10 до 12 часов граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью в органах местного самоуправления, на предприятиях, организациях и учреждениях сферы обслуживания.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил, как будет работать пассажирский транспорт в Украине в условиях общегосударственного карантина и карантина выходного дня.

Об этом он написал в своём Телеграм-канале по итогам заседания Правительства.: «Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. А во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир «.



Шмыгаль пообещал предпринимателям, на деятельности которых негативно отразится карантин выходного дня, поддержку.

«Понимаю, что новые ограничения неприятные и болезненные для многих представителей бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной и культурной сферах. Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня », — подчеркнул Премьер-министр.

По словам Премьера, в полной мере восстановятся и расширятся следующие программы поддержки:

• компенсация части зарплат работников в связи с простоем;

• программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством)

• возможность применения механизма признания «карантина выходного дня» форс-мажорным обстоятельством, что сейчас обсуждается с Торгово-промышленной палатой;

• продолжение реализации программы доступных кредитов «5-7-9», которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. Речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировали 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки, в том числе у 350 детей и 493 медработников.