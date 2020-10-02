В Украине обновили карантинные зоны: куда попала Одесса

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила 1 октября распределение административно-территориальных единиц по зонам эпидемиологической опасности.

Об этом в Телеграмме сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 5 октября (понедельник) начнёт действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остаётся в жёлтой зоне! К красной зоне будут отнесены: город Тернополь Тернопольской области; город Канев Черкасской области», — написал Немчинов.

Что касается территорий одесского региона, то в «оранжевую» зону попали города Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы.

Черноморск, а также Ивановский, Измаильский, Татарбунарский районы перекочевали в «жёлтую» зону, где также будут находиться города Одесса, Белгород-Днестровский и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Любашевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский и Тарутинский районы.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Как сообщала Одесса News, в «жёлтой» зоне — пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчёта не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест; запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В «оранжевой» зоне (+ ограничения жёлтой) запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; приём новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.