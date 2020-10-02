В мире от COVID-19 каждые 16 секунд умирает человек

Пандемия коронавирусной болезни COVID-19 каждый час уносит жизни 226 человек. Это означает, что каждые 16 секунд от этой болезни где-то в мире умирает один больной.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что во всём мире каждые 24 часа уходят из жизни 5 400 человек из-за опасной инфекции. Количество смертей от коронавируса в этом году вдвое превышает количество людей, которые ежегодно умирают от малярии.

Всего за три месяца количество смертей от COVID-19 увеличилось вдвое с полмиллиона и продолжает расти с тех пор, как в Китае в результате этой болезни был зарегистрирован первый летальный случай.

В мире по состоянию на 8 часов утра 2 октября количество умерших составляет 1 027 654 человека.

Об этом сообщается на сайте Worldometer.

Всего в мире этой болезнью страдают 34 481 803 человека. При этом 25 670 761 человек уже выздоровели.

Наибольшее количество больных в США —7 494 671 человек (умерших — 212 660).

На втором месте Индия —6 394 068 (умерших 99 804).

На третьем месте Бразилия с 4 849 229 больными (умерших — 144 767).

Украина занимает 25-е место в списке стран с наибольшим количеством заболевших.

Как сообщала Одесса News, по мнению экспертов Всемирной организации здоровья, количество жертв пандемии может увеличиться до двух миллионов человек.