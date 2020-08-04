COVID-19 в Украине: Луцк игнорирует «красную» зону, за сутки в стране умерли 26 человек

Депутаты Луцкого городского совета обратились к руководству страны отменить введённый 3 августа «красный» уровень эпидемической опасности в городе, что считают безосновательным.

Такое обращение было принято 3 августа во время внеочередной дистанционной 90-й сессии городского совета.

Автор документа — депутат горсовета и советник Луцкого городского головы Игорь Полищук убеждён, что эпидемиологические ограничения должны устанавливать органы местного самоуправления, а не центральные.

«Город Ривне — наш сосед. По населению он почти такой же, как и Луцк. По состоянию на 29 июля (когда принимала решение государственная комиссия) в Луцке за неделю был 91 больной, в г. Ривне — 153. Всего в Луцке на тот момент было 880 больных, в г. Ривне — 1835. Почему тогда Луцк оказался в «красной» зоне, а Ривне нет?», — подчеркнул Полищук.

«Учитывая все показатели заболеваемости, мы решили признать решение государственной комиссии неконституционным, а также продолжить нормальную жизнедеятельность города. Полицию мы призываем воздержаться от штрафов предприятий, которые продолжат работать», — сказал заместитель городского головы Константин Петрочук.

Укрзализныця, ранее принявшая решение не останавливать поезда дальнего следования в городах «красной» зоны — в Луцкн и Тернополе, под влиянием протестующих, отменила его.

Всего в Украине на утро 4 августа лабораторно подтверждены 74 219 случаев COVID-19, за сутки — 1 061 новый.

Об этом сообщается на специальном ресурсе Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено во Львовской — 146, Ивано-Франковской — 127, Харьковской областях — 143 и в г. Киеве — 108.

За всё время пандемии в Украине от COVID-19 зарегистрировано 1 764 летальных случая, за сутки зафиксировано 26 новых.

Выздоровели 40 613 человек, за сутки — 737.

Как сообщала Одесса News, исследователи подсчитали риск заразиться коронавирусом, путешествуя в поезде, основываясь на данных скоростной железной дороги в Китае.

Инфограмма: Укринформ

Фото: Укринформ, «Одесса»