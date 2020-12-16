Стапанов: За сутки в Украине заболели 579 медиков, оплата их труда как по безработице

Зарплата медицинских работников в Украине находится на уровне выплат по безработице.

Об этом на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Я считаю, что у нас будет катастрофа, если мы оставим зарплаты медработников на том уровне, который есть. Я не понимаю, чем провинились медицинские работники, мы им платим заработную плату на уровне безработицы. Если мы не хотим, чтобы они уехали, мы должны это (повышение зарплат медицинским работникам — ред.) сделать. Я проводил медицинский совет, они говорят: первое, чем занимаются наши интерны, это исключительно учат иностранный язык, потому что они все собираются уезжать из страны. У нас 50 тысяч врачей пенсионного возраста, мы можем просто проснуться однажды в стране, в которой апокалипсис. Может быть всё — кровать, кислород, котлы, не будет врача и не будет медицинской сестры», — сказал Степанов.



Сегодня, 16 декабря, на своей странице в Facebook Степанов сообщил, что за сутки в Украине заболели коронавирусом 579 медицинских работников.

Также он проинформировал, что по состоянию на 16 декабря лабораторно подтверждено 919 704 случая COVID-19, из них за последние сутки — 10 622. Заболел 501 ребёнок.



По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 3 242 человека; летальных случаев — 264; выздоровели 12 549 человек; осуществлено тестирований за сутки — 63 445 (в том числе методом ПЦР — 40 740, методом ИФА — 22 705).

За всё время пандемии в Украине заболело 919 704 человека; выздоровели 535 417 человек; летальных исходов — 15 744; проведено ПЦР-тестов — 5 125 389.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки было лабораторно подтверждено 8 416 случаев.