COVID-19 в Одесской области: за сутки больше всего больных в Одессе и Болградском районе

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждённых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у 830 человек, больше всего из Одессы (345), Южного (73), Болградского (84) района.

На сегодняшний день в Одесской области официально зарегистрированных случаев заболевания 59 113 (у 35 321 женщины и 23 792 мужчин).

За сутки заболели 36 детей и 11 медработников. Всего заболевших 3 103 ребёнка и 2 058 медиков.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 815 человек (+21 за сутки): Одесса — 378 (+6), г. Балта — 4, г.Б.Днестровский — 34, Измаил — 41 (+1), Подольск — 1, Теплодар — 1, Черноморск — 25, Южный — 14 (+1), районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 14, Балтский — 1, Березовский — 13 (+1), Б.Днестровский — 23 (+1), Беляевский — 35, Болградский — 27 (+2), Великомихайловский — 4 (+1), Захаровский — 1, Ивановский — 6, Измаильский — 22, Килийский — 8 (+4), Кодымский — 8, Лиманский — 21, Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 17, Окнянский — 3 (+1), Подольский — 25 (+1), Ренийский — 6 (+1), Раздельнянский — 16, Савранский — 4, Саратский — 20, Тарутинский — 12 (+1), Татарбунарский — 12 (+4), Ширяевский — 5.

Выздоровели — 27 278 человек: Одесса — 14 687, г.Балта — 167, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Подольск — 47, Теплодар — 9, Черноморск — 67, Южный — 779, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 15, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 530, Великомихайловский — 103, Захаровский — 172, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 1 125, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 583, Окнянский — 167, Подольский — 486, Ренийский — 243, Раздельнянский — 453, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 582, Ширяевский — 177.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 15 декабря:

Одесса — 26 684 (дети — 1 318, медработники — 605)

(дети — 1 318, медработники — 605) Балта — 601 (дети — 12, медработники — 27)

г.Белгород-Днестровский — 1 066 (дети — 39, медработники — 56)

Измаил — 3 338 (дети — 131, медработники — 130)

(дети — 131, медработники — 130) Подольск — 148 (дети — 8, медработники — 95)

Теплодар — 250 (дети — 14, медработники — 4)

Черноморск — 2 054 (дети — 159, медработники — 47)

Южный — 1 147 (дети — 61, медработники — 14)

Ананьевский район — 306 (дети — 21, медработники — 41)

Арцизский — 1 153 (дети — 47, медработники — 63)

Балтский — 347 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 908 (дети — 86, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 521 (дети — 23, медработники — 23)

Беляевский — 2 445 (дети — 170, медработники — 118)

(дети — 170, медработники — 118) Болградский — 2 110 (дети — 122, медработники — 109)

В.Михайловский — 377 (дети — 28, медработники — 25)

Захаровский — 272 (дети — 13, медработники — 8)

Ивановский — 606 (дети — 39, медработники — 38)

Измаильский — 1 282 (дети — 88, медработники — 43)

Килийский — 888 (дети — 41, медработники — 34)

Кодымский — 390 (дети — 18, медработники — 20)

Лиманский — 2 410 (дети — 145, медработники — 90)

Любашевский — 524 (дети — 23, медработники — 37)

Николаевский — 314 (дети — 30, медработники — 18)

Овидиопольский — 2 204 (дети — 150, медработники — 64)

Окнянский — 468 (дети — 9, медработники — 7)

Подольский — 1 752 (дети — 107, медработники — 70)

Раздельнянский — 888 (дети — 32, медработники — 41)

Ренийский — 643 (дети — 27, медработники — 50)

Савранский — 435 (дети — 13, медработники — 8)

Саратский — 793 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 672 (дети — 37, медработники — 32)

Татарбунарский — 761 (дети — 36, медработники — 56)

Ширяевский – 326 (медработники – 12).

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Одесской области было зафиксировано 584 новых случая заболевания коронавирусом.