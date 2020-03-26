Малообеспеченные одесситы и пенсионеры старшего возраста получат продукты

Одесским горсоветом в настоящее время ведётся закупка продуктов питания с длительным сроком хранения и формирование продуктовых наборов для выдачи малообеспеченным горожанаи и одесситам старшего пенсионного возраста.

Как сообщает официальный сайт города, такое поручение дал мэр Одессы Геннадий Труханов с целью оказания поддержки одесситам из социально незащищённых слоёв населения, а также людям старшего поколения, вынужденным из-за карантинных мер ограничить свое передвижение по городу.

Закупленные продукты планируется передать департаменту труда и социальной политики горсовета.

Предусмотрено распределение продуктов также и многодетным семьям.

Отмечается, что доставка одесситам продуктовых наборов будет осуществляться бесконтактным способом.

По информации Культурометра, одесские волонтёры благотворительного фонда «Корпорация монстров» собрали 5 тысяч пакетов с едой для жителей Одессы в возрасте 80 лет и старше.



Многие пожилые люди раньше посещали специальную столовую волонтёрского проекта «Добрый обед», однако в начале марта она закрылась на карантин.

Среди благотворителей — сеть магазинов «Копейка», банк «Пивденный», Одесский гормолзавод. Как сообщала Одесса News, на закупку необходимых препаратов и материалов из Одесского городского бюджета выделено более 1,6 млн грн.

Фото: Культурометр, «Одесса»

Видео: «Одесса»