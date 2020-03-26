В Одессе принят ряд решений в поддержку бизнеса на период карантина

26 марта на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета принят ряд решений, направленных на поддержку субъектов предпринимательской деятельности.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Так, субъекты хозяйствования, которые вынуждены остановить свою работу на период действия карантина и режима чрезвычайной ситуации, освобождаются от платы за временное пользование местами для размещения временных сооружений и элементов уличной торговли (аренда твёрдого покрытия), находящимися в коммунальной собственности территориальной громады Одессы.

Данное решение не распространяется на субъектов хозяйствования, которые осуществляют в Одессе розничную торговлю: продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лечебными средствами, изделиями медицинского предназначения, средствами связи; ведут банковскую, страховую и торговую деятельность, а также деятельность по предоставлению услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов.

Также с 17 марта на период действия карантина и режима чрезвычайной ситуации субъекты хозяйствования, которые сегодня не работают, освобождаются от платы за размещение соответствующей рекламы на торговых точках (вывесок). Операторы рекламного рынка освобождаются от платы за объекты (борды, ситилайты и т.д.), на которых размещается социальная реклама или не размещается реклама вообще.

Кроме того, 17 марта были внесены изменения в Закон Украины «О торгово-промышленных палатах в Украине», согласно которым субъекты хозяйствования, вынужденные остановить свою деятельность на период карантина (форс-мажорные обстоятельства), освобождаются от уплаты аренды за пользование соответствующим помещением коммунальной или государственной собственности. Таким образом, в марте будет начислена арендная плата только за те дни, которые не подпадают под действие форс-мажорных обстоятельств, то есть с 1 по 16 марта.

Как сообщала Одесса News, 25 марта Кабинет министров ввёл положение чрезвычайной ситуации по всей Украине с целью предотвращения распространения Covid-19.