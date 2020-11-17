COVID в Украине: за сутки почти 12 тысяч заболевших, Рада сегодня заслушает Кабмин

Верховная Рада Украины на заседании 17 ноября планирует заслушать информацию Кабинета Министров о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19. Вопрос будет рассмотрен первым: масштабы болезни за последние сутки зашкалили — 11 968 новых случаев.
В повестке дня сегодняшнего заседания, опубликованной на сайте парламента, также вопросы об отмене карантина выходного дня «с целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере», об использовании Кабмином средств госбюджета, выделенных для внедрения мероприятий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавирусной болезни.
В Украине по состоянию на 17 ноября лабораторно подтверждены 557 657 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
«11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников», — написал он.
По информации министра, также за минувшие сутки госпитализировали — 1 610 человек; летальных случаев — 159; выздоровели — 6 786 человек; осуществили тестов за сутки — 67 127 (в том числе методом ПЦР — 37 770, методом ИФА — 29 357).
За вс` время пандемии в Украине заболели — 557 657 человек; выздоровели — 250 983 человека; летальных случаев — 9 856; провели ПЦР-тестов — 3 979 421.
За минувшие сутки наибольшее количество подтверждённых случаев было зарегистрировано в Киеве (1 143), Днепропетровской (808), Одесской (761) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 52 642 случая;
- Винницкая область — 14 103 случая;
- Волынская область — 19 297 случаев;
- Днипровская область — 22 877 случаев;
- Донецкая область — 17 713 случаев;
- Житомирская область — 23 447 случаев;
- Закарпатская область — 19 826 случаев;
- Запорожская область — 20 025 случаев;
- Ивано-Франковская область — 28 972 случая;
- Киевская область — 25 787 случаев;
- Кировоградская область — 3 753 случая;
- Луганская область — 5 215 случаев;
- Львовская область — 37 970 случаев;
- Николаевская область — 12 998 случаев;
- Одесская область — 34 176 случаев;
- Полтавская область — 15 884 случая;
- Ривненская область — 25 596 случаев;
- Сумская область — 18 903 случая;
- Тернопольская область — 23 938 случаев;
- Харьковская область — 48 586 случаев;
- Херсонская область — 7 357 случаев;
- Хмельницкая область — 23 547 случаев;
- Черкасская область — 14 233 случая;
- Черновицкая область — 28 692 случая;
- Черниговская область — 12 120 случаев.
Как сообщала Одесса News, заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк зарегистрировала в парламенте проект постановления №4381 о рекомендации правительству отменить карантин выходного дня.