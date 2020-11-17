За сутки в Одесской области заболели коронавирусом 26 медиков, 51 ребёнок

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 758 человек, в том числе у 51 ребёнка и 26 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 34 113 (20 280 женщин, 13 833 мужчины), в том числе дети — 1 987, медработников — 1 487.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 471 человек: Одесса — 214, Белгород-Днестровский — 18, Измаил — 30, Черноморск — 17, Южный — 4, районы Ананьевский — 4, Арцизский — 9, Балтский — 4, Березовский — 5, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 24, Болградский — 19, Великомихайловский — 1, Ивановский — 3, Измаильский — 17, Килийский — 2, Кодымский — 2, Лиманский — 11, Любашевский — 1, Николаевский — 1, Овидиопольский — 9, Окнянский — 1, Подольский — 17, Ренийский — 4, Раздельнянский — 12, Саратский — 13, Тарутинский — 7, Татарбунарский — 6, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 16 074 пациента: Одесса — 8 248, Белгород-Днестровский — 582, Измаил — 604, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 273, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 79, Балтский — 182, Березовский — 487, Белгород-Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 167, Великомихайловский — 18, Захаровский — 33, Ивановский — 309, Измаильский — 216, Килийский — 156, Кодымский — 11, Лиманский — 558, Любашевский — 15, Николаевский — 93, Подольский — 469, Окнянский — 14, Овидиопольский — 319, Раздельнянский — 111, Ренийский — 54, Савранский — 40, Саратский — 133, Тарутинский — 327, Татарбунарский — 373, Ширяевский — 49.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 17 ноября:

Одесса — 14 455 (дети — 773, медработники — 503)

— 14 455 (дети — 773, медработники — 503) г.Белгород-Днестровский — 570 (дети — 30, медработники — 37)

Измаил — 1 903 (дети — 101, медработники — 92)

— 1 903 (дети — 101, медработники — 92) Черноморск — 1 070 (дети — 75, медработники — 24)

Теплодар — 118 (дети — 7, медработники — 1)

Южный — 474 (дети — 27, медработники — 10)

Ананьевский — 237 (дети — 17, медработники — 31)

Арцизский — 704 (дети — 32, медработники — 44)

Балтский — 642 (дети — 13, медработники — 35)

Березовский — 676 (дети — 71, медработники — 32)

Б.-Днестровский район — 450 (дети — 20, медработники — 19)

Беляевский — 1 576 (дети — 129, медработники — 62)

— 1 576 (дети — 129, медработники — 62) Болградский район — 1 523 (дети — 101, медработники — 79)

В.Михайловский — 227 (дети — 19, медработники — 17)

Захаровский — 168 (дети — 6, медработники — 2)

Ивановский — 396 (дети — 27, медработники — 28)

Измаильский — 760 (дети — 60, медработники — 33)

Килийский — 462 (дети — 34, медработники — 34)

Кодымский — 197 (дети — 11, медработники — 11)

Лиманский — 1 253 (дети — 69, медработники — 69)

Любашевский — 311 (дети — 15, медработники — 13)

Николаевский — 134 (дети — 10, медработники — 4)

Овидиопольский — 1 505 (дети — 103, медработники — 39)

Окнянский — 279 (дети — 5, медработники — 5)

Подольский — 1 367 (дети — 88, медработники — 113)

Ренийский — 245 (дети — 10, медработники — 28)

Раздельнянский — 387 (дети — 20, медработники — 15)

Савранский — 245 (дети — 12, медработники — 8)

Саратский — 588 (дети — 48, медработники — 23)

Тарутинский — 438 (дети — 25, медработники — 22)

Татарбунарский — 610 (дети — 29, медработники — 49)

Ширяевский — 143 (медработники — 5).

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 968 новых случаев, в том числе 159 летальных.