Желающих попутешествовать украинцев сегодня могут пустить в 148 стран

Министерство здравоохранения обнародовало обновлённый стран «красной» и «зелёной» зон.

Перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 13 ноября этот показатель составляет 342,5 активных случаев на 100 тысяч населения (она входит в «зелёную» зону).

В «красный» список вошли 45 стран, в том числе Швеция, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Румыния, Великобритания, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия.

По данным Worldometer, на 9 утра 17 ноября в мире зафиксировано 55 350 663 заболевших (+518 054 за сутки), 1 332 338 умерших (+7 649) и 38 494 441 избавившихся от болезни (+346 626). Лидируют США, Индия и Бразилия. Украина — на 17-ом месте.

Как сообщала Одесса News, коронавирус зафиксировали на круизном лайнере SeaDream 1 — первом такого рода судне, которое отправилось в путешествие на Карибы после начала пандемии — 7 ноября с полностью проверенным здоровым экипажем и пассажирами.