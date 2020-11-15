Коронавирус настиг туристов на Карибах

Коронавирус зафиксировали на круизном лайнере SeaDream 1 — первом такого рода судне, которое отправилось в путешествие после начала пандемии.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на CNN.

Рейс должен был продемонстрировать, что усиленные протоколы безопасности, включая регулярные испытания на борту судна, могут позволить совершать круизные рейсы во время пандемии.



«Перед плаванием все тесты членов экипажа и пассажиров лайнера были отрицательными. Но во время круиза, который начался 7 ноября, коронавирус подтвердили у одного из туристов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всех пассажиров отправили на принудительный карантин в каюты. Однако, 12 ноября стало известно о 5 новых случаях заражения.

Последний тест показал отрицательные результаты у большинства людей, находящихся на судне.

Всего на борту SeaDream 1 находятся 66 членов экипажа и 53 пассажира-туриста.

Сейчас лайнер пришвартован в порту карибского острова Барбадос.

Организаторы круиза уверяют, что все члены экипажа и туристы несколько раз сдавали тесты на коронавирус перед отправлением и в первые дни после начала турне. Также круиз организовывался с соблюдением социальной дистанции.

«Это не очень хорошее развитие для круизной индустрии», — сказал капитан судна. «Я думаю, что была надежда на то, что строгие испытания, которые проводила SeaDream, позволят Covid покинуть корабль».

Кстати. Корабли SeaDream, которые компания называет «суперяхтами», имеют 56 кают, вмещающих 112 гостей и 95 членов экипажа. Перевозка менее 250 гостей за пределами вод США позволяет SeaDream работать вне приказов Центров по контролю и профилактике заболеваний США во время круизов.

По данным Worldometer на утро 15 ноября на Карибах зафиксировано 155 случаев заболевания коронавирусом, 3 из которых — летальные. Страна занимает 194 место по количеству ковид-больных из 217 стран и территорий мира, где замечен коронавирус.

Лидируют США, Индия и Бразилия. Украина за сутки с 20-го места в списке таких стран перешла на 19-е.

Всего в мире на 8.00 15 ноября зафиксировано 54 329 104 заболевших, 1 318 286 умерших и 37 871 375 избавившихся от болезни.