В Украине за сутки — 10 681 случай коронавируса, в Одесской области — 692

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 681 случай коронавирусной болезни COVID-19, в том числе по одесскому региону — 692.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сам заболевший коронавирусом.

«10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник», — написал он.



В течение суток зафиксированы 95 новых летальных случаев. Госпитализированы за последние сутки 1 227 человек; выздоровели — 2 633 человека. Проведено тестирований за сутки — 44 505 (в том числе методом ПЦР — 36 000, методом ИФА — 8 505).

Всего, по данным Степанова, за всё время пандемии COVID-19 в Украине заболели 535 857 человек; выздоровели — 241 444 человека. Умерли в Украине от коронавирусной болезни 9 603 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Как сообщала Одесса News, сегодня Украина занимает 19-е место в мире по количеству заболевших СOVID-19.