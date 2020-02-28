Температуру проверяют у пассажиров в 8 аэропортах Украины, в т.ч. в Одессе

В восьми украинских аэропортах проверяют температуру тела во избежание попадания коронавируса на территорию Украины, в том числе в Международном аэропорту «Одесса».

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Речь идет о восьми крупнейших аэропортах «Львов», «Черновцы», «Борисполь», «Жуляны», «Одесса», «Харьков», «Днипро» и «Запорожье», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка температуры тела у людей, пересекающих границу Украины в аэропортах, началась с восьми утра 27 февраля.

Также отмечается, что в каждом пункте пропуска работает эпидемиолог, обеспеченный всеми необходимыми средствами эпидемиологической защиты: комплектами изолирующих комбинезонов, защитными очками и бесконтактными термометрами. Также на каждом пункте работает карета скорой помощи.

Кстати. Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире, по состоянию на утро пятницы, достигло 83389. По сообщению американского Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса количество умерших от пневмонии, вызванной этим коронавирусом, составляет 2858 человек, из них – 2682 в Китае.

Количество зараженных в Китае достигло 78824 человек.

Как сообщала Одесса News, в Украине не зафиксирован ни один лабораторно подтверждённый случай коронавируса COVID-19.