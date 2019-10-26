Лечение острого инсульта включат в пакет гарантированных медуслуг

В пакет гарантированных медицинских услуг, которые буду предоставляться за средства государства гражданам, с 2020 года будет входить лечение острого мозгового инсульта, а больницы, которые будут оказывать такие услуги, получат повышенный тариф от Национальной Службы здоровья Украины.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на заместителя председателя НСЗУ Оксану Мовчан.

«Программа медицинских гарантий с 2020 года заработает в полном объёме. То есть пакет гарантированных услуг будет включать в себя услуги, которые будут предоставляться на всех уровнях помощи… Предложение НСЗУ на 2020 год ввести для учреждений, оказывающих такие услуги, специальные требования и платить за лечение острого мозгового инсульта повышенный тариф. Это не значит, что любая больница, которая будет оказывать такую ​​услугу, получит этот тариф. Для того, чтобы успешно лечить пациента с инсультом, больница должна иметь возможность вовремя диагностировать инсульт, а это невозможно сделать без современных средств КТ и МРТ, и начать терапию в пределах терапевтического окна. Тариф за пролеченный случай составит 19,5 тыс. грн.», — сказала Мовчан.



По её словам, в этот тариф будет включено подтверждение диагноза, лечение, включая лекарства из Нацперечня, кроме тех, которые закупает по отдельным программам Минздрав, реабилитация в остром состоянии. Мовчан добавила, что этот тариф в три раза выше того, который оплачивался за лечение инсульта в пределах медицинской субвенции, а для пациента это будет полностью бесплатно.

Кроме того, будут оптимизированы маршруты машин экстренной помощи таким образом, чтобы пациенты быстрее были доставлены в больницу. Также НСЗУ будет контролировать соблюдение больницами требований договора.

Мовчан подчеркнула, что НСЗУ также будет контролировать процесс лечения острого мозгового инсульта в больницах, которым оплачиваются такие услуги.

«Мы планируем составить маршруты скорых таким образом, чтобы пациенты вовремя получали медицинскую помощь в тех учреждениях, где её могут предоставить. Также НСЗУ не только заплатит за медицинскую услугу в лечении инсультов, но и будет контролировать, насколько больница придерживается требований договора. Мы будем следить и принимать меры в случае недобросовестного поведения больницы. В частности, если условия оказания медицинской помощи не соответствуют указанным в контракте, или больница потребует средства от пациента», — отметила она.