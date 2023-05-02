Жизнь продолжается: 137 малышей родились в Одессе на прошлой неделе

За минувшую неделю в городских роддомах Одессы появилось на свет 137 малышей, что на 23 ребёнка больше, чем на прошлой неделе.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, население Одессы за неделю пополнило две двойни.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 73. Также за неделю увидели свет 64 маленьких одесситки.

«Больше всего новорожденных за прошедшую неделю появилось на свет в городском роддоме №7 – 46 малышей», — говорится в сообщении.

Все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в одесском роддоме №1 реконструирована котельная, которую проинспектировал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

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