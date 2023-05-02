В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Воржов, светлая ему память

В бою за Украину в результате вражеского обстрела под Бахмутом погиб воин, житель Беляевки Одесской области, 24-летний Евгений Воржов.

Об этом сообщает пресс-служба Беляевского городского совета.

Евгений был единственным сыном у матери. На защиту родной земли встал в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину.

Похоронили Евгения Воржова на Аллее Славы на кладбище по ул.Шевченко в Беляевке. 28 марта в Беляевской городской территориальной общине было Днём траура.

Как сообщала Одесса News, 21 марта 2023 года во время выполнения действий по освобождению оккупированной территории Украины от российских захватчиков погиб 30-летий Олег Васильев – уроженец села Негровое Белгород-Днестровского района Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Беляевский горсовет/Facebook

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