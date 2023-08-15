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В Воздушных силах показали, как ПВО работала ночью 14 августа в Одесской области

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Командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как подразделения противовоздушной обороны отражали воздушную атаку российских войск на Одесскую область ночью 14 августа.

Соответствующее видео он обнародовал в Telegram.

«Боевая работа подразделений противовоздушной обороны ночью 14 августа 2023 года в Одесской области! Работает украинский С-300 и немецкий Gepard», — отметил Олещук в сообщении.

Как сообщала Одесса News, ночью 14 августа российские войска трижды атаковали Одесскую область. Для ударов по региону захватчики применили 15 ударных дронов и восемь ракет типа «Калибр». Украинская ПВО отразила все вражеские атаки.

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