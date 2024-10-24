Ночью над Одесской областью шёл воздушный бой с вражескими дронами

С 21.00 23 октября противник атаковал Украину дронами и ракетами.

Воздушный бой шёл и над территорией Одесской области, сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал Украину двумя крылатыми ракетами Х-22 из самолётов Ту-22М3 с акватории Чёрного моря, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской области РФ и 50 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из направлений Орёл, Курск и Крым.

«Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

По состоянию на 8.30 подтверждено сбивание 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Кроме того, 7 российских беспилотников локационно потеряны, 1 – в воздушном пространстве Украины, ещё 2 – вернулись в направлении России и Беларуси. Вражеские ракеты не достигли своих целей. Боевая работа продолжается, — информирует командование ВС ВСУ.

Одесса News информировала, что в предыдущую ночь, 23 октября, было сбито 57 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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