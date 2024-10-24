В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Костенко, светлая память

23 октября в Татарбунары Одесской области пришло известие о том, что на поле боя погиб житель села Нерушай военнослужащий Вооружённых Сил Украины Максим Костенко.

Об этом сообщает Татарбунарский городской совет.

Молодой парень без колебаний встал на защиту своего государства, когда пришла беда в Украину. И храбро сражался с врагом. Однако война жестокая – Максим Костенко погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий.

Одесса News сообщала о гибели в марте 2016 годаво время разведки на Мариупольском направлении уроженца села Каменка Измаильского района Александра Хмелярова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

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