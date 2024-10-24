После скандала уволен начштаба Сил беспилотных систем ВСУ

Роман Гладкий, назначенный летом начальником штаба командования Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ, больше не занимает эту должность.

Об этом 23 октября рассказал штаб-сержант командования СБС Александр Ярмак в интервью «Суспільному».

Гладкий с 1997-го по 2003 год командовал кораблями «Луцк» и «Кировоград», с 2004-го по 2013-й – «Константином Ольшанским». В 2015–2016 годах возглавлял управление надводными и подводными силами командования ВМС Украины. В июле 2016 года он был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего ВМС Украины. В апреле 2018 года его отстранили от должности из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, в частности, Гладкого заподозрили в финансовых нарушениях. Также якобы проверяли информацию о российском гражданстве его жены. В том же году СМИ сообщали, что ФСБ собиралась завербовать Гладкого.

В августе 2024 года стало известно, что Гладкий назначен начальником штаба командования СБС. Это назначение раскритиковали некоторые военные эксперты, утверждая, что Гладкий подозревался в госизмене, шпионаже и коррупции, его жена якобы имеет российское гражданство, а дочь представляла РФ на спортивных соревнованиях.

В ответ на публикации в СМИ пресс-служба ВСУ заверила, что Гладкий прошёл все проверки СБУ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании комитета Верховной Рады рассказал, что у СБУ не было замечаний по поводу назначения Гладкого, однако 3 сентября стало известно о новой проверке, Гладкого отстранили от исполнения обязанностей.

«По результатам проверки, проведённой Службой безопасности Украины, было установлено, что дальнейшее пребывание Романа Гладкого на должности начальника штаба Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины невозможно. В связи с этим 14 октября 2024 года он был уволен с занимаемой должности и переведён на должность офицера резерва батальона резерва», – подтвердили в Минобороны.

Новым начальником штаба Сил беспилотных систем был назначен полковник Алексей Халабуда, бывший командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года полковник и Герой Украины Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy