В Одессе задержали мужчину, избивавшего свою двухмесячную дочь

Жителя Одессы задержали за нанесение тяжких телесных повреждений двухмесячной дочери.

Об этом 23 октября сообщила полиция Одесской области.

«Ребенок 2,5 месяцев в больнице в тяжёлом состоянии. О пострадавшей, которую 22 октября ночью доставили из дома в реанимационное отделение Одесской областной детской клинической больницы, полицейских проинформировали медики. В настоящее время установлено, что 27-летний отец раздражался и бил дочь каждый раз, когда она плакала, таким образом «успокаивая» её. Самочувствие ребенка становилось всё хуже, и мать вызвала «скорую», – говорится в сообщении.

24-летняя мать боялась «пытаться мешать мужчине», объяснила она правоохранителям.

«Гражданская супружеская пара ранее в поле зрения полиции и службы по делам детей не попадала. Кроме дочери, у них есть двухлетний сын, которого отец, по предварительным данным, также избивал. Сейчас мальчика обследуют врачи, у него, предварительно, закрытый перелом бедра», – подчеркнули в полиции.

Уголовное производство было открыто по признакам ч. 1 ст. 121 (преднамеренное опасное для жизни телесное повреждение) и ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Следствие намерено объявить задержанному подозрение и ходатайствовать в суде о его аресте.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка всем действиям как мужчины, так и женщины. О событии мы сообщили работникам службы по делам детей для решения дальнейшей судьбы детей», – сказал начальник следственного отделения Пётр Чефарличев.

Одесса News информировала о фактах жестокого обращения с детьми в школе с. Шевченково Килийской городской общины Измаильского района.

Фото: Одесское райуправление полиции № 1

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