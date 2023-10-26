В Одесской области завершено расследование по факту жестокого обращения с учениками

Служебная проверка по факту жестокого обращения детей в школе с. Шевченково Килийской городской общины Измаильского района завершена.

Об этом сообщил в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что комиссия в составе 8 человек была создана, когда в соцсетях было размещено видео, на котором школьники сначала окунают своего сверстника головой в туалет, потом заставляют другого ребёнка бегать с обнажёнными половыми органами.

Комиссия пришла к выводу, что по результатам опроса педагогов и учащихся, выводов практического психолога и социального педагога школы, такой инцидент не имеет никаких признаков системности.

Однако признана недостаточной работа администрации школы по предотвращению и противодействию проявлениям буллинга (травли), случаям жестокого обращения с детьми, недопущения деструктивного поведения детей.

Директору и заместителю директора по учебно-воспитательной работе были выдвинуты требования по усилению воспитательной работы, создания безопасной образовательной среды, в частности, установки систем видеонаблюдения в общественных местах.

В настоящее время практический психолог продолжает работать со всеми участниками инцидента. Учащиеся поставлены на учёт в Службу по делам детей.

Мать одного из обидчиков, которая в этой школе работает педагогом, в связи со стрессовым событием получила значительное расстройство здоровья, что подтверждено документально и сейчас находится на больничном. Как мать, кроме морального ущерба, понесёт наказание в рамках уголовного производства, степень которого будет определена судом.

Сами же обидчики сожалеют о своём поступке, их родители также извиняются. Один из обидчиков покинул село вместе с матерью, братьями и сёстрами сразу после инцидента.

Мать травмированных мальчиков самостоятельно воспитывает шестерых сыновей. Сейчас дети чувствуют себя хорошо, продолжают обучение, о событии вспоминать не хотят. Единственное, чего сейчас хочет их семья, это оставить их в покое, — проинформировал Олег Кипер.

Фото иллюстративное

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