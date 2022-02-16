Победительница нацотбора на Евровидение Алина Паш отказалась от участия

Победительница Национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш снимает свою кандидатуру как представительницы Украины в конкурсе.

Об этом певица сообщила в Инстаграмм, пишет Укринформ.

Паш заявила, что является гражданкой Украины, соблюдает законы страны и «старается нести традиции и ценности Украины в мир».

«Во что вылилась эта история – это совсем не то, что я вкладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взлому моих социальных сетей, угрозам. А также абсолютно неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжёлым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидение». К сожалению. Мне действительно очень жаль. Мы свяжемся с Общественным и подпишем все необходимые документы», – написала Паш.

Перед этим певица сообщила, что получила ответ от Госпогранслужбы о пересечении ею админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году. Выяснилось, что такая информация в базе ГПСУ хранится пять лет и выдать такую справку ведомство не может.

«Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно быстрее и выбрал не тот путь, который согласовала бы я или кто-либо другой из нас. Что я видела? Справка. На вид – официальная. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ «Чаплинка», через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка ненастоящая, никто из команды не имел. Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Общественному, неизвестно. Если справка, переданная членом нашей команды Общественному, поддельная или ложная, свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд. Со своей стороны мы готовы помогать в установлении истины», – написала Паш.

Как сообщала Одесса News, финал украинского нацотбора на «Евровидение 2022» состоялся 12 февраля. Победительницей конкурса стала украинская певица Алина Паш с композицией «Тіні забутих предків», набравшая 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ. Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ «Чаплинка» 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. Реагируя на его заявление, организаторы нацотбора сообщили, что до завершения проверки не будут подписывать с ней договор. Паш сказала, что запрос на получение документа делал представитель её команды. Также она подала аналогичный запрос лично.

15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Глава Общественного Николай Чернотицкий заявил, что намерен обратиться в полицию. «Я буду обращаться в правоохранительные органы о предоставлении поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на «Евровидении», – написал он в Facebook. По словам Чернотицкого, оргкомитет планирует провести собрание, на которое пригласят Паш.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от её представителя. В команде артистки заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении.

«Евровидение 2022» пройдёт в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

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