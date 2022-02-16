Дом Либмана в Одессе постепенно освобождается от строительных лесов

Дом Либмана в Одессе, реставрация которого началась в 2019 году, постепенно освобождается от строительных лесов, обнажая работу специалистов фирмы «Укрспецпроект».

Как передаёт корреспондент Одесса News, строители уже убрали часть лесов и маскировочную сетку со стороны улицы Преображенской, и взору одесситов и гостей города предстала часть здания, поменявшего горчично-жёлтый цвет на песочно-персиковый.

Заметно, что реставраторы сохранили прежний декор. Во всяком случае, скульптуры на крыше остались без изменений.

Кстати, торги за право провести капремонт многострадального дома Либмана в Одессе бородимь 3 строительные компании — фирма «Укрспецпроект» предложила провести ремонт в здании за 14,86 миллиона гривен, компания «Экострой» — 14,95 миллиона, а фирма «Таурус» запросила 15,75 миллиона гривен. За эти деньги «Укрспецпроект» должен восстановить кровлю здания и провести капремонт его фасада.

Надеемся увидеть полное завершение работ до конца 2022 года.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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