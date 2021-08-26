Завершилась реставрация Одесского украинского музыкально-драматического театра

Премьерой «Сердце напополам» открылся после реставрации Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им.В.Василько.

Как сообщает официальный сайт города, поздравляя творческий коллектив театра с долгожданным событием, Одесский городской голова Геннадий Труханов пожелал, чтобы реставрация Украинского театра положила начало капитальному ремонту и других театров.

«Мне хотелось бы, чтобы одесситы и гости нашего города, приходя в театры, видели не только прекрасное представление в исполнении наших талантливых артистов, но и находились в хороших условиях. Ведь театр начинается даже не с вешалки, а с фасада и вестибюля», — сказал мэр Одессы.

Символическую ленточку перерезали, кроме Геннадия Труханова, также председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и глава облсовета Григорий Диденко.



Как отметила директор театра Юлия Пивоварова, здание требовало реставрационных работ ещё в 2008-2009 годы. С 2016 по 2021 годы проводились незначительные фасадные работы, а активная фаза реставрации пришлась на текущий год. Помимо фасада были отреставрированы входная группа и вестибюль, обновлены лестница и греческий зал на втором этаже театра, установлены новые кресла в зрительном зале и многое другое. Как сообщала Одесса News, в День Независимости Украины в одесском парке культуры и отдыха им.Т.Г. Шевченко состоялось открытие аллеи Великого Кобзаря.

Фото: «Одесса»

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