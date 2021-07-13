В мэрии успокаивают, что с «Пассажем» в Одессе всё будет в порядке

В департаменте архитектуры и градостроительства Одессы назвали фейком появившуюся в СМИ информацию о том, что при реставрации гостиницы «Пассаж» надстраивают несколько этажей.

Соответствующее заявление сделала и. о. директора департамента Татьяна Боринская, пишет ТАЙМЕР.

Отмечается, что на еженедельном муниципальном аппаратном совещании чиновница напомнила, что имеющиеся разрешительные документы не предполагают увеличения высотности старинного здания, но лишь санкционируют эксплуатацию неиспользуемых чердачных помещений (помимо работ по ремонту гостиницы). А мэр Геннадий Труханов в ответ поинтересовался, «сообщили ли об этом тем горячим головам, которые информацию распространяют?».

После таких фотографий, опубликованных в Facebook ЖК Пассаж», становится ясно, что «горячие» головы как раз не у журналистов.

Кроме фото, руководство ЖК сумело подобрать и слова, чтобы успокоить одесситов: «Мы столкнулись с волной недопонимания и критики касательно нашего ЖК Пассаж! Поэтому хотим разъяснить ситуацию. Наша мотивация – сделать для города подарок и обновить легендарный Пассаж. Мы уважаем нашу историю и наше прошлое, но хотим идти вперёд и в ногу с будущим!

Только посмотрите на киевский БЦ «Леонардо», который находится напротив Национальной оперы Украины, — призывают далее спецы из ЖК «Пассаж». Это здание стало уникальным по своему решению, так как изящно сочетает в себе историческую архитектуру с современной надстройкой. Данный тренд в урбанистике захватывает мир. Его применяют во всех прогрессивных городах, чтобы сохранить исторический облик городов, при этом вдыхая в него новую жизнь. Друзья, поверьте, мы любим Одессу всей душой и хотим для нашей Жемчужины только самого светлого и успешного будущего. Поэтому мы и строим жилье элитного класса для одесситов, которые этого заслуживают!» Как сообщала Одесса News, у дома-памятника «Пассаж» собираются переоборудовать крышу, из-за нынешнего угла наклона которой, по утверждению авторов перестройки, разъезжаются стены здания.

Фото: Одесса News, Facebook

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