В Одессе появилась копия оперного театра

В Одессе установили очередные миникопии достопримечательностей города — на этот раз в уменьшенном размере воссоздали Оперный театр и Воронцовский дворец.

Об этом сообщил Департамент культуры и туризма Одесского городского совета на своей странице в Facebook.

«28 декабря состоялось открытие двух новых объектов в рамках проекта «Одесса закрытыми глазами: выдающиеся архитектурные памятники города на ощупь» — здания Одесского национального академического театра оперы и балета и Воронцовского дворца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исполнителями проекта стали скульптор Андрей Маршак, а 3D-сканирование осуществил Фёдор Бойцов. Проект реализуется в рамках Общественного бюджета города Одессы.

Как сообщала Одесса News, первые три миниатюры установили в Одессе в конце июня 2019 года. Тогда миникопии появились рядом со зданиями городского совета, Археологического музея и Английского клуба (Морского музея), чтобы люди с недостатками зрения могли насладиться деталями известных архитектурных памятников на ощупь.

Инициатором проекта выступила одесситка Светлана Стрельцова, которая имеет проблемы со зрением. Она познакомилась с такой практикой во время посещения Польши и захотела воплотить свою мечту в Одессе.

Фото: Facebook