В Одессе после реставрации презентовали колоннаду Воронцовского дворца

31 августа после двух лет реставрационных работ прошла торжественная презентация обновлённой колоннады комплекса усадьбы князя Воронцова.

Как сообщает Думская, честь перерезать красный бант выпала городскому голове Геннадию Труханову и его замам.

В своей торжественной речи мэр поблагодарил реставраторов, бережно восстановивших колоннаду.

«Мы действительно спасли этот памятник архитектуры и открыли его по-новому, — отметил Геннадий Труханов. — Можно было просто покрасить, как делали раньше, но мы пошли дальше. Обнаружили в колоннаде пространства, и рука не поднялась не заметить этого. Наша задача сохранить, восстановить и гордиться тем, что построили наши предки».

Перед белоснежным бельведером установили зрительские ряды, а сценой и одновременно оркестровой ямой служил амфитеатр, найденный и восстановленный в ходе реставрации. Вечер открыл камерный оркестр Одесского муниципального театра.

Как ранее сообщала Одесса News, благодаря раскопкам был обнаружен цокольный этаж, в результате чего полезные объёмы колоннады значительно выросли. Теперь здесь будет музей, для посещения которого оборудованы три входа — один со стороны Воронцовского дворца и два со стороны склона.

Также обновлено ночное освещение бельведера — окружающие его фонари укомплектованы современными диодными прожекторами.

Сегодня в 12 часов в цокольном этаже колоннады открывается выставка найденных в ходе реставрации артефактов.

Фото: Думская