В Одессе ищут, кто бы отремонтировал Музей морского флота

Управление Одесского облсовета по имущественным вопросам ищет разработчика проекта ремонта и реставрации здания Музея морского флота, которое было повреждено во время пожара 16 лет назад.

Объявление о тендере размещено в системе публичных закупок ProZorro.

Как следует из объявления, тендер предусматривает изготовление научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике – «Английский клуб» (Одесский музей морского флота), расположенном по адресу: Одесса, ул. Ланжероновская, 6.

Отмечается, что 21 ноября – конечный срок подачи тендерных предложений проектными организациями, установленный облсоветом.

В случае успешного аукциона и заключения договора подрядчик обязан будет разработать проектную документацию стоимостью 6 млн 464,9 тыс. грн до 31 декабря 2022 года.

Текущие расчёты за выполненные работы будут произведены в соответствии с календарным планом выполнения работ на основании актов выполненных работ, подписанных представителями сторон. Окончательный расчёт – в течение 10 рабочих дней после подписания последнего акта выполненных работ, согласно результатам государственной экспертизы документации.

Как сообщала Одесса News, после пожара в здании Музея морского флота все экспонаты передали музею Одесского морского порта. В 2017 году ГП «Администрация морских портов Украины» планировало осуществить реставрацию старинного здания, стоимость которого была оценена в 50 млн грн. Однако отремонтирован лишь фасад здания.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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