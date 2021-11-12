Названы лучшие изобретения в мире 2021 года

Безопасная поисковая система, очки виртуальной реальности и сотовый телефон Samsung были названы журналом Time лучшими изобретениями 2021 года.

Об этом сообщает Time, пишет Укринформ.

Отмечается, что в ежегодном перечне — несколько десятков гаджетов, технологий и изобретений, разделённых по соответствующим категориям.

Так, в раздел «Приложения и софт» авторы журнала добавили безопасную поисковую систему без рекламы Neeva, приложение тревожной кнопки Subdial и интерактивную карту MTA Live Subway Map.

В разделе VR и AR оказались очки виртуальной реальности Lenovo ThinkReality A3 Smart и Qualcomm Snapdragon XR2.

Среди бытовой электроники лучшими гаджетами оказались фотоаппарат Paper Shoot Camera, раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, ноутбук Framework Laptop, умная селфи-палка Vecnos IQUI и смарт очки JLab JBuds Frames.

К лучшим изобретениям в области здравоохранения отнесли вакцины от болезни COVID-19, а также от малярии.

Как сообщала Одесса Mews, в сентябре журнал «Time» опубликовал список 100 самых влиятельных людей планеты в 2021 году.

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